تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران

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وجرت مراسم التشييع من امام مقر قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان ، وتم نقل الجثامين الى مسقط رأسهم في أربع محافظات في البلاد لمواراتهم الثرى.



وكان ارهابيون قد اطلقوا النار يوم أمس الأحد على دورية لشرطة الطرق بين مدينتي خاش وتفتان ما ادى الى استشهاد من اربعة من عناصر الدورية اثناء ادائهم الواجب ، فيما لاذ الارهابيون بالفرار بسرعة من مكان الحادث.



واستشهد في هذا الحادث الإرهابي النائب ضابط اول محمد رضا إسماعيلي والنائب ضابط اول رضا شيخي والنائب ضابط اول حسن وحيدي والملازم اول مهدي الله بور.