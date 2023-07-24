مراسل العالم يكشف هدف استماتة اليمين تمرير التعديلات القضائية

وقال مراسلنا: ان شوارع تل ابيب والقدس المحتلة وحيفا ويافا مشتعلة بآلاف المحتجين منذ صباح اليوم، اعتراضاً على القانون، اضافة الى دعوات من اليمين الاسرائيلي بالخروج من اجل الحفاظ على تصويت هذا القانون. واكد، ان خطورة الموقف المعلن تؤكد ان نتنياهو بدا يتوجه الى تدمير الكيان من اجل مصالحه الشخصية.

واضاف ان المعركة في الكيان ليست خلاف على قانون عادي، بل الموضوع هو صراع على البقاء في الحكم.

واوضح ان اليمين فقد الامل بالعودة للحكم سوى من خلال هذه التعديلات، مشيراً الى ان اليمين سيضمن تمرير كل ما يريده من خلال التصويت على التعديلات القضائية.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا بعد أن صوت بالقراءة الأولى على المشروع في الحادي عشر من الشهر الجاري.

هذا وقد تجمع عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشية التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد أنصاره الى النزول للشارع.

وأظهر مسح نشرته منظمة غير ربحية في الكيان الإسرائيلي أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى خارج الكيان الإسرائيلي بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة الى إقرارها.