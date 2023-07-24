شاهد.. مراسل العالم يكشف ما يجري داخل الكيان المحتل

وقال مراسلنا: انه قبيل انتهاء جلسة الكنيست الاسرائيلي قد تزداد الاوضاع سخونة، حيث يجري التصويت داخل الكنيست على القراءة الثانية والثالثة لقانون التعديلات القضائية، واوضح انه رغم كل الضغوطات التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، الا ان نتنياهو يصر على اقرار هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ولربما هذا الامر سيثير غضب الشارع الاسرائيلي.

واكد، ان هناك مشاورات تجري بين اعضاء الكنيست حول هذا القانون وستتواصل حتى الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القدس المحتلة، ويرى ان المشهد داخل الكنيست سيكون التصويت بغالبية ربما كافة اعضائه.

واضاف انه في حال تم التصويت على هذا القانون في ظل عدم الوصول الى تسوية ترضي المعارضة وعدم الاكتراث بالاحتجاجات، ربما سيكون الوضع صعباً داخل الكيان تحديداً في ساعات المساء بعد التصويت عليه.

هذا ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا بعد أن صوت بالقراءة الأولى على المشروع في الحادي عشر من الشهر الجاري.

هذا وقد تجمع عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشية التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد أنصاره الى النزول للشارع.

وأظهر مسح نشرته منظمة غير ربحية في الكيان الإسرائيلي أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى خارج الكيان الإسرائيلي بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة الى إقرارها.

