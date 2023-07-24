شاهد.. هل انهيار جيش الاحتلال بات وشيكا؟

العالم خاص بالعالم

وقال شديد في حديث لقناة العالم الاخبارية إن خطورة الاستقالات ورفض الخدمة من قبل جنود الاحتلال تكمن في أنها أول مرة يحدث فيها هكذا تمرد من قبل الجيش في تاريخ كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجيش والحكومة على المستوى السياسي علاقة تبعية حيث يعتبر الجيش في كيان الاحتلال ذراع تنفيذي للمستوى السياسي.



ولفت شديد إلى أن العرائض من قبل جيش الاحتلال لرفض الخدمة تكشف فشل جيش الاحتلال بأن يكون جيش الحكومة والمستوطنين، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال أسست الجيش على أساس أن يصبح فرن صهر لكل مكونات المجتمع الإسرائيلي من أجل رأب التصدع وسد ثغرات الخلاف والشذوذ بين طبقات المجتمع الإسرائيلي.

وأشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابق كان قبضة حديدية مقابل صراعات المجتمع واختلافات الطبقة السياسية، ملفتا إلى أن اليوم هذه الخلافات والصراعات خرقت الجيش وبدأت تؤثر عليه بشكل سلبي مما قد تؤدي إلى تفككه.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا بعد أن صوت بالقراءة الأولى على المشروع في الحادي عشر من الشهر الجاري.

هذا وقد تجمع عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشية التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد أنصاره الى النزول للشارع.

وأظهر مسح نشرته منظمة غير ربحية في الكيان الإسرائيلي أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى خارج الكيان الإسرائيلي بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة الى إقرارها.