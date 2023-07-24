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'حماس': المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر

'حماس': المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

حيَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أهالي وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة، معبرة عن فخرها بمقاوميها الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدّي للاقتحام الإسرائيلي الهمجي صباح اليوم، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة.

العالم -قلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان حماس أكدت في بيان لها، أن "المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر"، و"إن جرائم الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في أرضنا المحتلة لن تفلح في كسر إرادة هذا الشعب المجاهد، ولن تخيف مقاومتنا، ولن تدفعها للتراجع عن مشروعها للدفاع عن الشعب، وتحرير الأرض والمقدَّسات، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات فجر يوم الإثنين، مدينة طولكرم في الضفة المحتلة، وحاصرت مخيم نور شمس. ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات بعد ورود عن إصابة لشبَّان نتيجة إطلاق النار الكثيف من جيش الاحتلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فدائيين وجيش الاحتلال، فيما أطلقت أكواع محلية الصنع وعبوات تجاه قوات الاحتلال.

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