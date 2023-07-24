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التعديلات القضائية والانقسام في الكيان الإسرائيلي.. المسيّرات الأوكرانية في سماء موسكو

التعديلات القضائية والانقسام في الكيان الإسرائيلي.. المسيّرات الأوكرانية في سماء موسكو
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إقرار الكنيست الاسرائيلي قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية.

العالم - بانوراما

وإثر التصويت اعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية 'هستدروت' أنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بينما هبطت بورصة تل ابيب وتراجعت قيمة سعر الشيكل امام الدولار.

وفي الخارج أغلق مئات المحتجين الطرق المؤدية الى الكنيست، وتجمع المئات في محيطه قبل أن تعمل الشرطة على اعتقال عدد منهم في عمليات اتسمت بالعنف والفوضى بين الجانبين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصف روسيا الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو بالعمل الارهابي الدولي.

ويفتح الهجوم الأوكراني الباب امام سيناريوهات تصعيدية بين الطرفين، اضافة الى استخدام اسلحة جديدة ولائحة أهداف جديدة لا سيما بالنسبة الى الطرف الروسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. التعديلات القضائية والانقسام في الكيان الإسرائيلي.. المسيّرات الأوكرانية في سماء موسكو

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