إستشهاد 3 مقاومين فلسطينيين من كتائب القسام بنيران الاحتلال في نابلس

العالم - خاص بالعالم

الشهداء الثلاثة الذين اطلقت عليهم مئاتالرصاصات قبل ان تصادر جثامينهم وسيارتهم هم سعد ماهر الخراز ابن القيادي في حماس ماهر الخراز ومنتصر سلامة ونور الدين العارضة وثلاثتهم ينتمون لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والتي احتسبتهم في بيان رسمي صادر عنها.

ما حدث اليوم في جبل جرزيم بالنسبة للاحتلال يعتبر خطيرا جدا لاسيما وانه يعتبر امتدادا لعمليات اخرى باتت المقاومة الفلسطينية تنفذها في عدة مناطق بشكل علني كان اخرها عملية عيلي بالقرب من نابلس والتي ادت الى مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد المنفذين.

وتحول المشهد الى عمل مسلح منظم هو ما كانت اجهزة الامن الاسرائيلية تخشاه لانه ينقل المقاومة من مقاومة فردية الى مقاومة منظمة قادرة علىالامتداد على مساحة جغرافيا الضفة الغربية.

مدينة نابلس اصبحت عبارة عن محل لفكرة المقاومة الدائمة التي تكبد الاحتلال خسائرة دائمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...