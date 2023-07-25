العالم - خاص بالعالم

فلليوم الثامن على التوالي تكافح فرق الإطفاء اليونانية لإخماد نحو اثنين وثمانين حريق غابات. وخلال العمليات تحطمت قاذفة مياه في جنوب جزيرة إيفيا.



رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أكد وجوب أن تكون الأولوية لحماية الأرواح واعدا بإعادة بناء ما فقدوه



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس:"نعلم أن هذه المعركة ستكون صعبة لأننا نعاني بالفعل من آثار أزمة المناخ. ونعلم أن الأمور ربما تزداد سوءا ،في هذه المواجهة من المهم ألا نتعرض لخسائر بشرية".



خدمة الإطفاء اليونانية أعلنت أنه تم إخلاء نحو اثنتي عشرة منطقة سكنية في كورفو مع نقل المئات إلى قرية كاسيوبي، وتعد عمليات الإجلاء هذه جهودا إضافية بعد تنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها شملت حوالي عشرين ألف شخص من جزيرة رودس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا.

ومع تجدد حرائق الغابات يحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران قرب قريتي جينادي وفاتي جنوب شرقي رودس، وأشارت السلطات إلى تواصل العمل لإطفاء الحرائق قرب مدينة كاريستوس جنوبي جزيرة إيفيا القريبة من أثينا. وتثير رقعة حرائق رابعة قرب مدينة إيغيو غربي شبه جزيرة بيلوبونيز قلق السلطات التي رفعت إلى 'أحمر' مستوى الإنذار.



وقالت متطوعة من فاتي ماريا باردلو:"لقد فقدنا كل شيء حقولنا ومنازلنا وحتى الحيوانات احترقت يا له من عار 'كل عام يقولون إننا سنعمل بشكل أفضل لم يحصل شيء. كل صيف نفس الأمر يحصل".

وقال ستافروس نيكيتاراس:"احترقت كل الجزيرة. أهم شيء بالنسبة للجزيرة إحضار الطائرات هذه كارثة. لا نهاية لهذه المأساة ، ليس هناك نهاية".



وتجتاح حرائق الغابات اليونان أثناء الصيف عادة، لكن التغير المناخي تسبب في مزيد من موجات الحر الشديدة.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من الخطر الداهم لحرائق الغابات في رودس وجزر كريت وكورفو وإيفيا.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، رغم أن درجات الحرارة بقيت دون مستواها القياسي التاريخي، وهو ثمان واربعون درجة مئوية.

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