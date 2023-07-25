شاهد.. قوات اسرائيلية ترتکب جريمة حرب في نابلس

العالم- فلسطين

تستمر عناصر الاحتلال الاسرائيلي بارتکاب جرائمها في المناطق الفلسطينية والتي کان أخرها جريمة ارتکبت في غضون عشر دقائق.

وقد استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين بعد اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقوا النار على سيارتهم ثم صادروها بعد انتهاء العملية في منطقة بوابة الطور بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

جريمة إسرائيلية اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية في تصريح، بأنها جريمة حرب، وقال المتحدث باسم السلطة نبيل أبوردينة إن" الجريمة هي استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وشدد على أن "هذه الجرائم لن تركع الشعب الفلسطيني".

فيما وصفت حركة حماس حكومة الاحتلال بالفاشية وأنّ هذه الجريمة تضاف الى سجل جرائمها وعدوانها المتصاعد على الشعب الفلسطيني.

ويقول الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن" مواصلة الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني تؤكد حتمية أن يخرج اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بخطة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة إرهاب حكومة المستوطنين الفاشية".

من جانبها نعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين شهداء نابلس الثلاثة قائلة:" إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وإن الرد على هذه الجريمة النكراء قادم، مؤكدة أن "الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون الثمن غاليا".

وكان قد أكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني منع دخول سيارات الإسعاف إلى الموقع حيث عوملت بشكل عنجهي من قبل جنود الاحتلال.

وتتواصل الإدانات والاستنكار وبيانات نعي فلسطينية متوعدة الاحتلال بالرد على هذا المشهد الدموي.