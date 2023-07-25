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قيادي كردي يقترح اتخاذ إيران كمنفذ بديل لتصدير النفط العراقي

قيادي كردي يقترح اتخاذ إيران كمنفذ بديل لتصدير النفط العراقي
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الكردي العراقي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء، على إمكانية اتخاذ إيران كمنفذ بديل لتصدير النفط في حال فشل المفاوضات مع تركيا حول استئناف الصادرات.

العالم - العراق

وقال غالب محمد إن "محافظة السليمانية وبحكم قربها من الحدود الإيرانية، تتيح للحكومة خيار إتمام عملية مقايضة النفط بالغاز من خلالها، فضلا عن إمكانية تصدير النفط من خلال هذه المحافظة باتجاه إيران في حال لم يتم التوصل إلى حل مع تركيا على استئناف تصدير النفط".

وأضاف أن "هناك إمكانية لإدخال حصة إقليم كردستان من النفط في مشروع المقايضة مع طهران، واستغلال قرب السليمانية للقيام بهذا الإجراء، خصوصا أن النفط يجب أن يسلم للإقليم بواقع 12.6 كما نصت عليه الموازنة".

وبين أن "النفط العراقي بإمكانه أن ينقل عبر السليمانية ويشمل معه حصة الإقليم إلى المصافي الإيرانية من خلال الأنابيب أو الصهاريج، ما يحتم على الحكومة الإسراع في اتخاذ هكذا إجراء يسهل عملية وصول النفط وإجراء المقايضة".

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قيادي كردي يقترح اتخاذ إيران كمنفذ بديل لتصدير النفط العراقي

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