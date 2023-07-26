نتنياهو يرفض حلول اتحاد النقابات التعديلات القضائية

العالم - خاص بالعالم

هناك في كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث يزداد الواقع تعقيدا مع إقرار الرزمة الأولى من التعديلات القضائية، الكل ينتظر كلمة الهستدروت والتي قد تغير المشهيد برمته.

لكن ماهو الهستدروت صاحب كلمة الفصل في المعركة الممتدة منذ أسابيع طويلة، الهستدروت هو اتحاد النقابات الإسرائيلية في كيان الاحتلال، تاسس قبل قيام الكيان الإسرائيلي وتحديدا في العام 1920 من القرن الماضي وتراسه عدد من قادة الكيان من بينهم بن غوريون وجولدا مائير وغيرهم.

قوة الهستدروت تكمن بانه يسيطر على اكثر من ستين بالمائة من الاقتصاد المرتبط بالزراعة و50 بالمائة من الصناعات الثقيلة ، ولك ان تتخيل ان الهستدروت بقيادته التي غالبا ما تكون يسارية كم درجة التاثير التي يحظى بها.

في الأيام الأخيرة حاولت الهستدروت ان تطرح حلولا توفيقية بين طرفي النزاع في تل ابيب المعارضة والحكومة لكن بنيامين نتنياهو رفض حلول الهستدروت الامر الذي جعل قيادة الأخيرة يبداون بالتفكير الجدي بتنظيم إضرابات نقابية اذا تمت ستكون الأكبر وستؤدي الى إصابة الحياة في كيان الاحتلال بالشلل.

وحتى الأيام الماضية كان الهستدروت يراهن على إمكانية التوصل الى حلول ولذلك ابتعد عن الذهاب الى خطوات احتجاجية لكن الان لم يعد في الامر بقية.

اذا الهستدروت قد يحسم المسالة في حال ذهب الى المواجهة وقد يسقط الحكومة لان فيها من لن يغامر بالصدام معه.

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