خلافات تخيم على اجتماع عباس وهنية.. لبنان والشغور الرئاسي ولا حل في الأفق

العالم - بانوراما

وفيما قال مصدر في حماس ان اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا الا أن مصادر اعلامية قالت ان للطرفين كانت مواقف متضاربة منها خلاف حول سلاح المقاومة والافراج عن المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: في زيارة له هي الثانية الى لبنان وصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت والتقى بعدد من القيادات السياسية والكتل النيابية وسط ترجيحات بان الزيارة لم تفض الى اي نتيجة من شانها احداث تطور في الملف الرئاسي.

هذا في وقت بات العديد من الاستحقاقات تداهم المشهد اللبناني لا سيما انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان اخر تموز الحالي وقائد الجيش في تشرين المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.