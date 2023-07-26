الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

خلافات تخيم على اجتماع عباس وهنية.. لبنان والشغور الرئاسي ولا حل في الأفق

خلافات تخيم على اجتماع عباس وهنية.. لبنان والشغور الرئاسي ولا حل في الأفق
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة التركية انقرة، وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

العالم - بانوراما

وفيما قال مصدر في حماس ان اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا الا أن مصادر اعلامية قالت ان للطرفين كانت مواقف متضاربة منها خلاف حول سلاح المقاومة والافراج عن المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: في زيارة له هي الثانية الى لبنان وصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت والتقى بعدد من القيادات السياسية والكتل النيابية وسط ترجيحات بان الزيارة لم تفض الى اي نتيجة من شانها احداث تطور في الملف الرئاسي.

هذا في وقت بات العديد من الاستحقاقات تداهم المشهد اللبناني لا سيما انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان اخر تموز الحالي وقائد الجيش في تشرين المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

تكرار الإساءة للمقدسات..عمل فردي أم تخطيط مدروس؟

التعديلات القضائية والانقسام في الكيان الإسرائيلي.. المسيّرات الأوكرانية في سماء موسكو

شاهد.. معرض يجسد سيرة معركة كربلاء في سوريا

إتساع الإحتجاجات تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. خلافات تخيم على اجتماع عباس وهنية.. لبنان والشغور الرئاسي ولا حل في الأفق

السيطرة على نيران ريف اللاذقية غربي سوريا

الدنمارك تدين بشدة أي عمل من شأنه الإساءة للقرآن الكريم

بالفيديو.. عناصر في الحرس الوطني تحتجز رئيس النيجر في القصر الرئاسي

يتضمن مبادرة لإطلاق عدد من المعتقلين قبل بدء الحوار.. بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

في البيت الابيض.. نتنياهو وتجاوز الخطوط الحمراء للعلاقة مع واشنطن