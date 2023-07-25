 1800 كاميرا حرارية لتأمين زيارة عاشوراء..

وأوضح رئيس القسم رسول فضالة في بيان أنه" تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع جميع أقسام وملاكات العتبة الحسينية لتأمين زيارة عاشوراء المليونية، والتعاون مع جميع الجهات المعنية في العتبة العباسية المقدسة وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين"، مبينا، أن ذلك يأتي" من أجل حماية وسلامة الزائرين والوافدين لأداء زيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام".

وأكد" وجود تنسيق كبير مع الجهات الأمنية من قيادة الشرطة وعمليات كربلاء وقيادة القوات المشتركة وغيرها"، لافتا إلى" مشاركة أكثر من (5000) متطوع للمساهمة في تنفيذ الخطة الأمنية، تم توزيعهم على الأبواب الداخلية للحرم الحسيني الشريف ومداخل ومخارج السيطرات القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن" لدى القسم أجهزة ذات تقنيات حديثة تم تنصيبها ووضعها على جميع أبواب الصحن الحسيني الشريف، إضافة إلى استخدام السونار المتطور لكشف أي جسم غريب داخل الحقائب أو العربات أو العجلات"، مؤكدا،" تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية المتطورة والتي يبلغ عددها أكثر من (1800) كاميرا، تم توزيعها على جميع مداخل ومخارج المدينة القديمة".