اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم اقيمت بحضور قائد الثورة الاسلامية مساء الثلاثاء في حسينية "الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وقد القى حجة الاسلام والمسلمين علي اكبري في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الاكبر عليه السلام باعتباره انموذجا للتربية الاسلامية على مستوى الشباب.

وفي المراسم أيضا، قرأ السيد مجيد بني فاطمة مراثي في ذكر مصيبة علي الاكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام.

وستتواصل مجالس العزاء في حسينية الامام الخميني (رض) حتى ليل السبت المقبل ( 29 تموز /يوليو).