ما مميزات صاروخ ابومهدي الايراني، ولماذا هو سلاح خطير؟

وقال جابر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذا الصاروخ بامكانه ان ينطلق من الارض اي من الشاطيء او من منصة قطعة بحرية، ويبلغ مداه الف كيلومتر، وينطلق على ارتفاع منخفض على البحر، ما يعتبر ميزة نوعية له.

واكد ان هذا الصاروخ دقيق في اصابة اهدافه ومبرمج عبر الذكاء الاصطناعي لكي يتجنب الرادات والقطع البحرية الغير محددة له كأهداف، بمعنى انه يمر بصورة مفاجئة من قطعة بحرية معادية لاصابة هدفه.

واوضح، ان هذا الصاروخ يكون مبرمجا وموجها من مركز الانطلاق وبعد ذلك يقود بنفسه اتوماتيكياً ويتجنب الرادارات والاهداف غير المحددة له، ويتجنب العوائق الطبيعية، ودقيق في الاصابة، وشدد على ان خطورته تكمن في ذلك.

ووصف الصاروخ بالخطير وهو سلاح متطور جداً، يكمّل قوة الردع لدى البحرية الايرانية، معتبراً ان ايران اصبحت دولة بحرية باعتبار انه لديها سواحل 3 آلاف و210 كيلومتراً، وبالتالي فمن المؤكد ان الخطورة والتحدي يأتيها من البحر كما هو الحال من الجو.

وتابع يقول: "نلاحظ التطور الهائل والمهم للصناعة البحرية الايرانية التي تركز تطورها على البحر، وميزة صاروخ ابومهدي تكمن انه يعتبر اطول صاروخ في العالم في مدى بحر- بحر او ارض- بحر".

هذا وقد دشنت وزارة الدفاع الإيرانية خط إنتاج صاروخ الشهيد أبو مهدي، وقامت بتسليمه لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني، وقائد بحرية الحرس العميد علي رضا تنكسيري، ونائب قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني.