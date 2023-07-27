مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

العالم- الإحتلال

وقالت مصادر إعلامية مقدسية، إن مئات المستوطنين شرعوا باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية.

وتواجدت قوات الاحتلال بكثافة داخل باحات المسجد الأقصى وقيدت حركة المصلين فيه، ومنعت أعدادا من الشبان والمصلين الفلسطينيين من الدخول إلى خلال عملية الاقتحام.

ومنذ ساعات فجر اليوم توافد آلاف من المستوطنين إلى ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما يحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام “الأقصى”.

ويأتي هذا الاقتحام تلبية لدعوة جماعات الهيكل المتطرفة التي عملت منذ أسابيع على حشد المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة لساحات المسجد، إحياءً لذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” الذي يُصادف اليوم الخميس.