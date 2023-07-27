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موكب مختلف في الناصرية خدمه من الصّم والبكم

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

من بين آلاف المواكب الحسينية المنتشرة في العراق، ثمة موكب خاص في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار يقدّم خدماته للمعزين بمشاركة شريحة الصّم والبكم من أبناء المدينة.

العالم - مراسلون

قصة الولاء والحب الحسيني تتجسد بأبهى صورها الولائية، هذه القصة ابطالها شريحة الصم والبكم، الذين ادركوا واعية الحسين (ع) بقلوبهم، فأبوا إلا ان يشاركوا مجالس العزاء في شهر محرم الحرام.

هذا الموكب الذي تأسس قبل عشرة أعوام وهو يزهو سنويا بحب أهل البيت (ع)، يشارك فيه من فقد السمع والنطق في رسالة إنسانية تتجسد فيها الصورة الولائية الحسينية.

لم يقتصر عمل هذا الموكب في أيام عشرة محرم الحرام، بل يستمر الى زيارة الأربعين، حيث يقوم الموكب بتقديم الخدمات للمعزين على طول الطريق الى كربلاء المقدسة، بعدها يشد الرحال الى كعبة الاحرار لزيارة سيد الشهداء.

ويسهم أبناء هذا الموكب بقوتهم اليومي وبدعم ذاتي لتقديم الخدمات للمعزين، شرف يرتجي منه شريحة الصم والبكم ان تسجل أسماؤهم في سجل خدام الامام الحسين (ع).

بشعار لبيك يا حسين الذي يرتسم على قلوبهم وهم يحيون طقوس أيام عاشوراء، بلغتهم التي لا يفهمها الا الراسخون في العشق يحملونها صامتون ليشاركوا في تقديم أفضل الخدمات للمعزين من المواكب الحسينية خلال ايام شهر محرم الحرام.

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شاهد بالفيديو.. موكب مختلف في الناصرية خدمه من الصّم والبكم

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