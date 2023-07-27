'اسرائيل'.. الجيش يهتز والحكومة علی شرفة الشلل

العالم - ما رأيكم

وقال الكاتب والباحث السياسي د. مصطفی اللداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان "كيان الاحتلال الاسرائيلي قام علی ثلاثة أعمدة هي الاستيطان والجيش والحلفاء واليوم بدأت جميع هذه الأعمدة تهتز الا ان عمود الجيش أصبح أكثر اهتزازاً".

وأكد أهمية تصدع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال موضحاً ان كيان الاحتلال يعتبر جيشاً أقيمت له دولة.

وأشار اللداوي الی ان الحديث في كيان الاحتلال يدور عن فرار قوات احتياط عن الخدمة ولم يتحدثوا بعد عن الضباط والجنود الذين يخدمون الخدمة النظامية. لكن الايام القادمة ستكشف عن ذلك.

وأوضح ان هذه الأزمة تعتبر كرة ثلج مدحرجة تكبر يوماً بعد يوم وقد نسمع في الايام القليلة القادمة عن انسحاب كبار الضباط العسكريين من الجيش، مؤكداً ان المشكلة أصبحت شخصية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وهو جنرال اسرائيلي يستشعر حجم الازمة التي يشعيشها الجيش الاسرائيلي.

واعتبر اللداوي ان أهم ما يحدث في مجال تصدع المؤسسة العسكرية الاسرائيلية هو ترك الخدمة من قبل الطيارين الذين هم عماد الجيش الاسرائيلي.

وتوقع المختص بالشؤون الاسرائيلية جلال أبورمانة ان يصل الحال بالكيان الصهيوني الی مرحلة الشلل الكامل في الدولة.

وقال ابورمانة لقناة العالم:"الأزمة التي يمر بها كيان الاحتلال، هي أعمق أزمة شهدها منذ قيامه علی الاراضي المحتلة حيث وصلت الی ثلاثة ظواهر، الاولی الظاهرة العسكرية أي أنها وصلت الی الجيش، والثانية وصولها الی صناعات الهاي تك، والثالثة انها تكاد تصل الی الهستدروت.

وأوضح ان الهستدروت هي نقابة العمال في "اسرائيل" وهي المؤسسة الثانية من حيث القوة بعد الجيش مباشرة واذا اتخذ مجلس الهستدروت قراراً بالإضراب ستشل الدولة بدءاً من عمال التنظيف وانتهاءاً بالطيارين والمدراء العامين".

وتابع ان شركات الهاي تك في "اسرائيل" شركات عابرة للقارات لديها فروع في "اسرائيل" موضحاً ان ملحق الكلكلس كشف عن ان 86 بالمئة من هذه الشركات باتت تعد جدوی اقتصادية للانتقال الی دول اخری وقد ذكرت بالذات دولة اليونان وان 22 بالمئة منها قد خرجت فعلاً و33 بالمئة من هذه الشركات في طور الخروج.

وأكد ابورمانة ان اكتمال العناصر الثلاثة أي دخول التمرد الی الجيش وعدم الوصول الی تجنيد الاحتياط في مواعيدهم المقررة واعلان الشركات الكبری التابعة لستارت آب ايقاف عملهم واعلان الهستدروت الاضراب العام سوف يشل دولة "اسرائيل" بالكامل.

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