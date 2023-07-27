الكويت.. إعدام 5 أشخاص بينهم المدان الرئيسي بتفجير مسجد عام 2015

العالم- الكويت

وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها أعدمت عبد الرحمن صباح عيدان سعود (من البدون) الذي أدين بتهمة مساعدة انتحاري سعودي فجر نفسه في مسجد الصادق، بعدما قاد السيارة التي أوصلت المهاجم للمسجد ونقل الحزام الناسف من الحدود الى العاصمة الكويتية.

ومع أن المتهم أقر بمعظم التهم المنسوبة اليه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق. وقد ثبتت محكمة التمييز حكم الإعدام في حقه في 2016.

وحكم في القضية ذاتها على 8 متهمين بينهم 4 نساء بالسجن 15 عاما. ومن بين هؤلاء فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم في حقه من الاعدام إلى السجن 15 عاما. والفراج هو الزعيم المفترض لخلية تنظيم داعش في الكويت.

كذلك، صدرت أحكام إعدام غيابية في حق 5 آخرين هم 4 سعوديين وشخص من البدون.

وإضافة إلى المدان في قضية تفجير المسجد، أعدمت السلطات الخميس كويتيا أدين بجريمة قتل وحيازة سلاح ناري، ومصريا أدين بالقتل العمد، وأحد المقيمين بصورة غير قانونية ارتكب جريمة قتل، وسريلانكيا أدين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.

وبحسب النيابة العامة الكويتية، نفذت الإعدامات شنقا في السجن المركزي.