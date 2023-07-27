بانوراما.. عاشوراء، ثورة للإصلاح ونبراس للمقاومة   

العالم - بانوراما

وفي كربلاء المقدسة بالعراق تبلغ المراسم العاشورائية ذروتها في اليوم العاشر من محرم الحرام حيث يتوافد أتباع أهل البيت عليهم السلام بالملايين إلى المرقد الطاهر لإحياء المناسبة.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من بغداد الأكاديمي والباحث الإسلامي د.حامد الكعبي ومن بيروت الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية د.نبيل سرور.. وتحاورهم هذه الأسئلة:

1- احياء ذكرى عاشوراء بعد الف واربعمئة عام ما الرئاسة التي تحملها للاخرين

2-الامام الحسين ثار من اجل الاصلاح في امة جده اليوم كيف يمكننا ان نستعين بهذه الثورة في اصلاح مجتمعاتنا

3-ما هي المفاهيم في ثورة الامام الحسين التي مازلت الامة الاسلامية بأمس الحاجة اليها

4- كيف أثرت الثورة الحسينية في المنعطفات التاريخية الحساسة التي مرت بها المنطقة الاسلامية خلال القرن الماضي وفي يومنا هذا

5- المقاومة الاسلامية في مواجهة الاحتلال وجبهة الاستكبار كيف استمدت قوتها من الثورة الحسينية

6- التضحية مفهوم مقدس يعني ان نفدي الغالي والنفيس من اجل هدف أسمى اليوم ما هو الهدف الاسلامي الاسمى الذي يمكن ان تضحي الامة الاسلامية من اجله

7- هل الثورة الحسينية منحصرة في اطار اسلامي فحسب ام ان ابعادها تجاوزت الاديان والاعراق وتخص البشرية جمعا وما الامثلة على ذلك

8-كيف يمكن للثورة الحسينية ان توحد المسلمين على كلمة سواء

9- ما المهام الملقاة على عاتق علماء الدين والخطباء للتعريف بهذه الثورة العابرة للمذاهب والحدود

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.