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روسيا تسقط مسيرة أوكرانية قرب موسكو ودبابات ابرامز الامريكية في طريقها لكييف

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

بعد أيام من الهجوم الذي تعرضت له العاصمة الروسية بطائرات مسيرة أوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم جديد، مؤكدة أنها أسقطت مسيرة أوكرانية قبل أن تتمكن من مهاجمة أهدافها في موسكو. وذكرت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار للمباني.

محاولة الهجوم على موسكو تأتي غداة إعلان الجيش الأوكراني أنه حقق نجاحا على أحد الخطوط الأمامية في جنوب شرق البلاد، وأظهر مقطع مصور أن جنودا أوكرانيين استعادوا قرية ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك وسط معارك عنيفة مستمرة مع القوات الروسية، في حين تحدث الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن خسائر كبيرة تكبدتها القوات الأوكرانية في إطار هجومها المضاد المتواصل منذ أسابيع، واصفا الهجوم بالفاشل.

وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية ناتاليا هومنيوك أن روسيا عززت حصارها للموانئ الأوكرانية منذ انسحابها من اتفاق الحبوب، مؤكدة أن الموانئ مغلقة تقريبا ولا يمكن لأي سفينة المغادرة.

وبعيدا عن تطورات الميدان المتسارعة، كشف تقرير لصحيفة بوليتكو الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة أن دبابات أبرامز ستصل إلى ساحات المعارك في أوكرانيا، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وبحسب الصحيفة فإن الخطة تشمل إرسال دبابات إلى ألمانيا في أغسطس/آب القادم حيث ستخضع لعمليات تجديد نهائية قبل شحنها إلى أوكرانيا.

وعلى صعيد العقوبات الغربية ضد روسيا، اتهمت المخابرات الأميركية، بكين بمساعدة موسكو على تفادي العقوبات وتزويدها بتكنولوجيا عسكرية ذات استخدام مزدوج.

الاتهامات الأميركية جاءت في تقرير صدر عن اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس النواب الأميركي بعد رفع السرية عنه، فيما تنفي الصين باستمرار إرسال معدات عسكرية إلى روسيا منذ بدء الحرب في اوكرانيا.

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