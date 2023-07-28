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شاهد.. مراسم قراءة خطبة عاشوراء في الحرم الرضوي الشريف

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

حزن ليس كمثله حزن، ورزية ما مثلها فی الرزايا، ومصاب یفوق کل مصاب.. بعد الف و384 عاما من یوم الضراب واصطكاك الأسنة في ملحمة الطفوف في نينوى، لا يخمد اللهيب في أفئدة محبيه.

هنا اجتمعوا متولي الحرم الرضوي الشريف وخدمة المقام في تقليد ترك جذوره بين ثنايا التاريخ.. فمنذ قرابة 3 قرون تقرأ الخطبة في ويقام العزاء بشكل فريد..

حدث لايتكرر سوى في العام مرتين، الاولى في عشية العاشر من محرم وذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام"، والاخرى في استشهاد صاحب المقام الإمام الرضا "عليه السلام.

رزء الحسين "عليه السلام" تتوارثه الاجيال جيلاً بعد جيل، وكأن الأمهات يرضعن اطفالهن حب الحسين مع اللبن. ترى العجائب في مأتم سبط النبي الأكرم، فهنا تتعاظم الرزية في قلوب الناس، حيث تسبق دموع الرجال دموع النساء احياناً، وكأنهم يقولون دون ان يتفوهوا بكلام مع الحسين كل هز مة انتصار وبدون الحسين كل انتصار هزيمة، فاعتمد الحسين "عليه السلام" على قوّة المنطق، واعتمد عدوه على منطق القوة، والفرق بينهما خلد احدهم وانمحق الآخر.

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