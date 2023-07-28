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اندلاع حريق كبير قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من كربلاء المقدسة باندلاع حريق في شارع الامام علي عليه السلام في وسط مدينة كربلاء المقدسة وفرق الدفاع المدني تتوجه الى موقع الحريق.

العالم- العراق

وقال مراسلنا "بحسب شهود عيان الحريق ناتج عن انفجار عدة مولدات كهربائية ".

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بالفيديو.. اندلاع حريق كبير قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

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