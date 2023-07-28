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إخماد 3 حرائق منفصلة في القنجرة والسخابة وزاما بريف اللاذقية

إخماد 3 حرائق منفصلة في القنجرة والسخابة وزاما بريف اللاذقية
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أخمد عناصر فوج الإطفاء في اللاذقية وشعبة حراج جبلة 3 حرائق اندلعت، اليوم الجمعة في القنجرة شمال مدينة اللاذقية وفي السخابة وزاما بريف مدينة جبلة.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أوضح قائد فوج الإطفاء المقدم مهند جعفر أن عناصر الفوج اتجهوا بسرعة إلى موقع الحريق بجانب مفرق بلدة المغريط قرب سد بلدة القنجرة شمال مدينة اللاذقية، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها وبدء عملية التبريد في الموقع.

بدوره ذكر رئيس شعبة حراج جبلة المهندس ابراهيم أحمد أن حريقا اندلع في أراض زراعية بمحيط بلدة السخابة بريف جبلة وأتى على مساحة تتراوح بين 8 دونمات و10 دونمات من الأراضي الزراعية.

وأشار أحمد إلى أنه تم إخماد حريق آخر في قرية زاما اقتصرت أضراره على 300 متر مربع من الأحراج، لافتا إلى أن سرعة تدخل عناصر الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى أماكن أخرى.

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