واشنطن تدعو للإفراج عن الرئيس النيجيري المخلوع وتهدّد السلطة الجديدة

العالم - خاص بالعالم

وقال بلينكن"الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر".

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف ولن يعترف بما اسماها "سلطات الانقلاب"، مشددا أنه علق مساعداته المالية لهذه الدولة كما علق تعاونه في المجال الأمني مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل قال خلال تصريح له إن الرئيس المخلوع محمد بازوم انتخب ديمقراطيا وانه الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر بالنسبة للاتحاد الاوروبي مطالبا بالإفراج عنه دون شروط ودون تأخير.



وفي ذات السياق دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة لمساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري دعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس.



كما دان مجلس السلم والأمن الافريقي الإنقلاب العسكري وأمهل من اسماهم بالانقلابيين خمسة عشر يوما لإعادة السلطة للرئيس المعزول.



هذا وكان اللواء عبدالرحمن تشياني قد أعلن نفسه رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء، وقام بتعليق الدستور وحل المؤسسات ولايزال الرئيس محمد بازوم رهن الاحتجاز في مقر إقامته في القصر الرئاسي.



وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم حيث تتلقى ما يقرب من ملياري دولار سنويا من المساعدات الدولية رغم أنها تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

كما ان النيجر شريك أمني رئيسي للدول الغربية خاصة لفرنسا والولايات المتحدة، وتستخدم أراضيها كقاعدة عسكرية لهذا الدول في منطقة الساحل غرب ووسط إفريقيا. واكدت العديد من الدول الغربية عدم اعترافها بالسلطة الجديدة وتقول إنها لا تزال تعترف بالرئيس المعزول رئيسا شرعيا للبلاد.

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