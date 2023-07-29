واشنطن تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية

العالم - الأميركيتان

ورد بلينكن خلال مؤتمر صحفي، على طلب بالتعليق على زيارة الوفد الروسي إلى كوريا الشمالية قائا: "بالنسبة للتقارير المتعلقة بلقاء وزيري الدفاع الروسي والكوري الشمالي، لا أعتقد أنه ذهب لهناك لقضاء إجازة. إذن، ما الذي لدينا؟ نحن نرى روسيا وهي تحاول يائسة الحصول على السلاح من أي مكان كان.. هذا ما يحدث مع كوريا الشمالية، وهذا ما حدث مع إيران، التي زودت روسيا الاتحادية بالكثير من الطائرات المسيرة".

ونفت كوريا الشمالية مرارا ما ذكرته وسائل إعلام ومسؤولون غربيون حول إمدادات الأسلحة المزعومة لروسيا.

وقال ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده لم يسبق أن أبرمت أي صفقات أسلحة مع روسيا الاتحادية، وأي تقارير إعلامية بخلاف ذلك إنما هي "إشاعة سخيفة".