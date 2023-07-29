السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية

واشنطن تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أحد أهداف زيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى كوريا الشمالية هو الحصول على أسلحة لمواصلة القتال في أوكرانيا حسب تعبيره

العالم - الأميركيتان

ورد بلينكن خلال مؤتمر صحفي، على طلب بالتعليق على زيارة الوفد الروسي إلى كوريا الشمالية قائا: "بالنسبة للتقارير المتعلقة بلقاء وزيري الدفاع الروسي والكوري الشمالي، لا أعتقد أنه ذهب لهناك لقضاء إجازة. إذن، ما الذي لدينا؟ نحن نرى روسيا وهي تحاول يائسة الحصول على السلاح من أي مكان كان.. هذا ما يحدث مع كوريا الشمالية، وهذا ما حدث مع إيران، التي زودت روسيا الاتحادية بالكثير من الطائرات المسيرة".

ونفت كوريا الشمالية مرارا ما ذكرته وسائل إعلام ومسؤولون غربيون حول إمدادات الأسلحة المزعومة لروسيا.

وقال ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده لم يسبق أن أبرمت أي صفقات أسلحة مع روسيا الاتحادية، وأي تقارير إعلامية بخلاف ذلك إنما هي "إشاعة سخيفة".

روابط ذات صلة

واشنطن تعتزم مساعدة أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية

تفاصيل قمة روسيا - أفريقيا.. تعتمد خطّة عمل مشتركة لـ3 سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... قائد الدعم السريع يدعو إلى تغيير قيادة الجيش ويعتذر من السودانيين

بالفيديو.. قرية إندونيسية تغرق تحت البحر.. والسبب؟!

غضنفر آبادي: البرلمان سيتابع إعادة الأصول الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية

واشنطن تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية

بالفيديو.. واشنطن تدعو للإفراج عن الرئيس النيجيري المخلوع وتهدّد السلطة الجديدة

رئيس السلطة الفلسطينية يصل مصر 