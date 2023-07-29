دهقان: لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لإعادة الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية

العالم - ايران

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية "محمد دهقان" : ان طريق المفاوضات لاجل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لا يزال مفتوحا؛ واكد بان الجهات المعنية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لازم لإعادة اصول الشعب الايراني.

و اعلن دهقان في تصريح الیوم السبت، بانه تم ارسال لائحة إحالة النزاع بين ایران و كوريا الجنوبیة الی مجلس الشوری الإسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمادة 139 من الدستور.

و تابع : على الرغم من أن مسار المفاضات السياسية مفتوح للإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية مع كوريا الجنوبية، إلا أنه وفقًا لاتفاقية "تشجيع ودعم الاستثمار الثنائي بين البلدين" ، فإننا لن نتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لإعادة أصول الشعب.

یذکر ان رئیس الجمهوریة "آية الله السيد ابراهيم رئيسي"، قدم الیوم السبت، لائحة إحالة النزاع بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشان.

وفي سیاق متصل، قال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية النيابية "اصغر سليمي" : ان البرلمان سيدعم الحكومة في سياق جهودها لاستعادة اصول الشعب الايراني المجمدة في كوريا الجنوبية باقرب وقت ممكن.