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وفد أفغاني رفيع مع..

وزير الخارجية الأفغاني يلتقي وفدا أمريكيا في الدوحة

وزير الخارجية الأفغاني يلتقي وفدا أمريكيا في الدوحة
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف مصادر مطلعة عن لقاء بين مسؤولين أمريكيين ووفد من ممثلي حركة طالبان الأفغانية لبحث قضايا رئيسة حول افغانستان،في العاصمة القطرية الدوحة.

العالم - افغانستان

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإفغانية،"حافظ ضياء أحمد تاكال"، إن القائم بأعمال وزير الخارجية "أمير خان متقي"، غادر كابول الى قطر على رأس وفد، للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين حول مجموعة من القضايا.

وقال "تاكال" على تويتر إن "متقي" سيناقش إنهاء العقوبات والقوائم السوداء والإفراج عن احتياطيات البنوك الأفغانية ووقف انتهاكات المجال الجوي الأفغاني.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي: "إنه سيبحث، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، مع وفد أميركي، العقوبات الدولية على أفغانستان، ومصير الأموال الأفغانية المجمدة في البنوك الأميركية".

وأكد متقي أنه سيطالب الجانب الأميركي بشطب القائمة السوداء التي تمنع قيادات ومسؤولين في الحكومة الأفغانية من السفر.

وأشار إلى أنه سيبحث مع ممثل واشنطن موضوع انتهاك الأجواء الأفغانية من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يمثل "خرقا لاتفاق الدوحة والقوانين الدولية"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن مسؤولَين أميركيين سيلتقيان مع وفد من حركة طالبان و"خبراء تكنوقراط" من وزارات أفغانية في الدوحة هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الأربعاء الماضي أن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس وست، والمبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري، سيجتمعان مع وفد طالبان في الدوحة لمناقشة تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان وقضايا الأمن وحقوق النساء والاستقرار الاقتصادي وجهود مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار فيها.

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