اوكرانيا تنقل المواجهة مع روسيا الی موسكو

العالم - روسيا

نقل المواجهة إلى الأرض الروسية وتحديداً العاصمة موسكو وغيرها من الأماكن الحيوية قد يكون عنواناً للمرحلة المقلبلة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

السلطات الروسية أعلنت أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلا منطقة موسكو سيتي وأن وحدات الدفاع الجوي دمرت إحدى الطائرات المهاجمة في الجو فيما تم إحباط الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الألكترونية ما أدى لاصطدامهما بمنى تجاري، وأكد المسؤولون الروس أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وقالوا إن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقالت شاهدة عيان في المنطقة:"سمعنا صوت انفجار وكان مثل موجة، قفز الجميع وبعد ذلك كان هناك الكثير من الدخان ولم نتمكن من رؤية أي شيء، كنا نشاهد النيران من الأعلى".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم آخر نفذته القوات الأوكرانية بواسطة خمس وعشرين طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم مؤكدة عدم وقوع إصابات.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكد خلال مؤتمر صحافي فشل الهجوم الأوكراني المضاد بفعل الخسائر التي تتكبدها قواتهم وشدد على استعداد بلاده لأي صدام قد ينشأ مع الغرب.

وقال بوتين:"لا يوجد تغيير كبير على خط المواجهة، أعتقد أن هذا يرجع لحقيقة أن العدو سحب وحداته الهجومية إلى أماكن آمنة بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، إنهم يجلبون رجالهم بمدرعات سرعان ما تختفي، يبدو أنهم يفضلون حماية آلياتهم".

في المقابل تواصل السلطات الأوكرانية الحديث عن سقوط قتلى وإصابات في صفوف المدنيين جراء الضربات الجوية التي تشنها القوات الروسية وآخرها استهداف مقاطعة زاباروجيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص إضافة إلى تضرر العديد من المباني في المنطقة.