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إيكواس تجمد أصول النيجر وتمهل الانقلابيين أسبوعا +فيديو

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

فرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال قمتهم الطارئة اليوم الأحد عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

العالم - افريقيا

وجاء في القرارات التي تليت في ختام هذه القمة الطارئة التي ترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن المجموعة قررت فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

وأضاف بيان إيكواس: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.

وجمدت إيكواس أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.. ودعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر.

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