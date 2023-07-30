إيكواس تجمد أصول النيجر وتمهل الانقلابيين أسبوعا +فيديو

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وجاء في القرارات التي تليت في ختام هذه القمة الطارئة التي ترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن المجموعة قررت فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

وأضاف بيان إيكواس: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.

وجمدت إيكواس أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.. ودعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر.