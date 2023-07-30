أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل انتهاكاتها في الضفة

العالم- فلسطين

وحسب"المركز الفلسطيني للإعلام" تعتقل أجهزة السلطة الفلسطينية الأسيرين المحررين حمزة وحسين حرز الله من بلدة يعبد لليوم الثاني على التوالي، بعد الاعتداء على والدتهم وإخوتهم حسن ومحمد حرز الله بالضرب المبرح، علما بأن شقيقهم هو الأسير القسامي عبد الغني حرز الله.

وتختطف أجهزة السلطة الفلسطينية الأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر من جنين لليوم الثاني، والأشقاء الأربعة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدي سعادة والأسير المحرر مناضل سعادة الذي أمضى 18 عاماً بسجون الاحتلال ومجاهد سعادة ومكين سعادة من نابلس.

ولا تزال أجهزة السلطة الفلسطينية تعتقل الشاب منذر النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي لليوم الثاني على التوالي، فيما تواصل مخابرات السلطة الفلسطينية اعتقال الأسير المحرر أنس حمدي من نابلس لليو السادس، علما أنه معتقل سياسي سابق أمضي 80 عاما في سجون السلطة الفلسطينية.

ويواصل وقائي السلطة الفلسطينية اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيت لحم عدلي صب لبن لليوم الـ5 على التوالي، بينما تعتقل أجهزة السلطة الفلسطينية المطارد خالد ملايشة من بلدة جبع بجنين لليوم الخامس.

وتختطف أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقال الشاب أحمد معلا لليوم الـ114 تواليا، وقد أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه قبل شهرين.

وتعتقل أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله الحاج منذر رحيب لليوم الـ123 تواليا، بينما تختطف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ315 تواليا، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.