اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

العالم- فلسطين

واقتحمت جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الطريق الواصل ما بين مستوطنتي “شافي شامرون” و”حومش” شمال غرب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون على مواطن قرب الطريق الواصل بين أريحا ورام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عمر أبو الهوى من بلدة الطور، والفتى المقدسي عز الدين طوطح.

وداهمت قوات الاحتلال منزل حارس المسجد الأقصى المبارك لؤي أبو السعد في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وقامت بتسليمه استدعاء للتحقيق.

وفي وقتٍ سابق، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بالإخلاء ووقف العمل لعشرات الدونمات من أراضي بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت.

وسلّمت قوات الاحتلال أهالي قرية فروش بيت دجن شمال شرق نابلس 10 إخطارات هدم، منها ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واثنان لبركتين زراعيتين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام