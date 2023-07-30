الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تجددت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عصر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

واقتحمت جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الطريق الواصل ما بين مستوطنتي “شافي شامرون” و”حومش” شمال غرب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون على مواطن قرب الطريق الواصل بين أريحا ورام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عمر أبو الهوى من بلدة الطور، والفتى المقدسي عز الدين طوطح.

وداهمت قوات الاحتلال منزل حارس المسجد الأقصى المبارك لؤي أبو السعد في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وقامت بتسليمه استدعاء للتحقيق.

وفي وقتٍ سابق، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بالإخلاء ووقف العمل لعشرات الدونمات من أراضي بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت.

وسلّمت قوات الاحتلال أهالي قرية فروش بيت دجن شمال شرق نابلس 10 إخطارات هدم، منها ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واثنان لبركتين زراعيتين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

روابط ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشاركون بالمؤتمر القومي العربي يطالبون بكسر الحصار على سورية

العراق والكويت يبحثان تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. مخرجات إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

شاهد.. أفكار فلسطينية في مصر لإنهاء الإنقسام فوراً

اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

أميرعبداللهيان لبلاسخارت: التطبيق الدقيق للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية +فيديو