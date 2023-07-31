أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنین 31 يوليو 2023

قدس ..

إقتراح ايران في الإجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي .. موقف موحد ضد الإساءات للقرآن الكريم

رويش ملت..

ايران جادة تماما في عزمها على تحرير الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية

افكار ..

محافل نيابية .. تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية إنتهاك صارخ للقوانين الدولية

ارمان ملي ..

وزير النفط ..ايران تتابع ضمان مصالحها الوطنية بحقل آرش الغازي في الخليج الفارسي

اطلاعات ..

أوساط فلسطينية تحذر من مخطط سري لنتنياهو لإغتيال قيادات بالمقاومة كمهرب من أزمته الداخلية

سياست روز ..

نتنياهو بين فكي كماشة التظاهرات الداخلية الضخمة وخطر تشرذم وتفكك الجيش الصهيوني

افتاب يزد ..

مسيرات أوكرانية تشن هجمات على العاصمة الروسية موسكو وشبه جزيرة القرم

مردم سالاري ...

نتائج إستطلاعات الرأي في فرنسا تعكس تراجعا قياسيا في ثقة الفرنسيين بماكرون

كيهان ..

الأمم المتحدة تحذر بأن المجاعة تتهدد مليوني طفل يمني بتراجع المعونات الغذائية الدولية

جام جم ..

فشل جديد لترامب برفض المحكمة الفدرالية لشكوى طرحها ضد قناة سي ان ان تطالب بغرامة

ايران ..

إجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في تحرك ضد الإساءات الغربية للمصحف الشريف

جوان ..

نتنياهو يصعد الأجواء على الحدود مع لبنان في محاولة للهرب للأمام من الأزمة الداخلية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنین

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( مسلسل السقوط في تل أبيب )..مصادقة الكنيست على مشروع التعديلات القضائية المثير لجدل ساخن في فلسطين المحتلة لم تُنه مازق نتنياهو مقابل المعارضة بل رفعت من حجم الخلافات الداخلية الى مستويات اكثر خطورة وهذا ما عكسته التظاهرات الاحتجاجية الضخمة الاخيرة وانضمامُ المزيد من العسكريين لها .

إن هناك مخاوف جدية في فلسطين المحتلة من حدوث تمرد واسع في الجيش بشكل يعد الأرضية لوقوع إنقلاب عسكري.

ان هذا الاحتمال بات مطروحا مع انضمام أعداد متزايدة من الجنود والضباط الى جانب جنرالات في الجيش لصفوف المعارضة الامر الذي قد يؤدي لاندلاع حرب اهلية او وقوع انقلاب عسكري للسيطرة على الاوضاع هذا مالم يتراجع نتنياهو الخاضع عمليا لنفوذ قيادات الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في حكومته الائتلافية .

اطلاعات ..

في تقررها ( نتنياهو ومخطط إغتيال قادة للمقاومة ) كتبت صحيفة اطلاعات ..حذرت اوساط فلسطينية من احتمال إَعداد نتنياهو لمخطط سري لاغتيال قيادات في فصائل المقاومة بغزة لاشعال نيران حرب قصيرة تكفل له تحويلَ انظار الداخل من الاحتجاجات الى ظروفِ ومناخات الحرب .

ترى محافل فلسطينية أن نتنياهو قد يفجر الأوضاع على الحدود مع لبنان وقد ينفذ إغتيالات لشن حرب قصيرة على غزة.

وذلك من اجل تحقيق هدف كبح جِماح المعارضة الداخلية بفلسطين المحتلة . جدير الذكر ان الفصائل الفلسطينية وجهت عبر مصر انذارا للكيان الصهيوني من ان ايديها على الزناد لتحويل اية مغامرة عسكرية صهيونية لكارثة للكيان ونتنياهو.

ارمان ملي..

صحيفة ارمان ملي سلطت الضوء على جانب من تداعيات الحرب في اوكرانيا على اوروبا ، وكتبت في تقريرها ( مخاوف بولندا من تغلغل مجموعة فاغنر بأراضيها)..عبَّرت بولندا عن مخاوفَ جدية من احتمال تغلغل عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية في اراضيها انطلاقا من قواعدها بروسيا البيضاء المجاورة .

رئيس الوزراء البولندي عبر عن هذه المخاوف في إشارة لتواجد هذه المجموعة بروسيا البيضاء وتكليفها بحراسة حدود هذه الجمهورية الحليفة لموسكو.

وجدير بالذكر ان بولندا العضوةَ في حلف الناتو قامت بتحشيد قوات كبيرة على حدودها مع روسيا البيضاء خلف ذريعة اجراءات احترازية مقابل فاغنر.

خراسان..

صحيفةُ خراسان كتبت عن الاوضاع في جمهورية النيجر الافريقية في مقال مرفق بعلامة تعجب بعنوان ( جبهة جديدة بالنيجر!!)..

اطاح انقلابٌ عسكري برئيس جمهورية النيجر " محمد بازوم" المعروف بميوله الغربية وذلك بعد موجة احتجاجات وتظاهرات داخلية ضد سياساته الاقتصادية.

ردود الفعل في الشارع بالنيجر عكست تأييدا للإنقلاب وسط شعارات تنديد بفرنسا وأخرى تؤيد الصداقة مع روسيا .

ان النيجر انضمت في الواقع للتيار الافريقي المناهض للنفوذ الفرنسي التقليدي الاستعماري بافريقيا وللتواجد العسكري الفرنسي بالقارة , وهذا ما سبق ان شهدته جمهورياتٌ مثل مالي وبوركينوفاسو ايضا .

ولكنْ هذا ليس كل شيئ في الواقع ، فما يحدث بالقارة الافريقية يشكل جزءا من الصراع الدائر بين الغرب المتمثل بفرنسا بالدرجة الاولى ومع روسيا حيث تنشط مجموعةُ واغنر العسكرية الروسية باكثر من دولة افريقية بينها مالي والنيجر, ولعلَّ لقاءَ الرئيس الروسي بالقادة الافارقة مؤخرا واعدا بمساعداتٍ ضخمة من القمح الروسي المجاني مؤشرٌ على المسار المتسارع للعلاقات الروسية الافريقية .

جوان ..

في مقالها ( تصعيد مع لبنان هربا من شوارع تل أبيب ) كتبت صحيفة جوان ..رئيس وزراء الكيان الصهيوني بات يتخبط بكل معنى الكلمة مقابل اتساع دائرة الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة له ولقانون التعديلات القضائية حيث يجد نفسه بين فكي كماشة ضغوطِ هذه التظاهرات وضغوطِ قادة الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا وعنصرية في حكومته الائتلافية .

إن تصعيد نتنياهو للأجواء في الحدود الشمالية بفلسطين المحتلة مع لبنان محاولة للهرب للأمام من الأزمة الداخلية الخانقة.

هذا التصعيد يتمثل بنشر المزيد من القوات والسلاح الثقيل على امتدادِ الحدود مع لبنان الى جانبِ ضم اراضٍ لبنانية جديدة ببلدة الغجر الحدودية استفزازٌ لحزب الله لبنان مع تبرير هذه التحركات العسكرية بالتحسب من هجماتٍ قد تشنها المقاومة اللبنانية .

في الواقع يراهن نتنياهو على ايجاد اجواءِ حرب محدودة مع لبنان وربما مع غزة ايضا لاِسكات المعارضة الداخلية , لكنَّ هذا الرهان قد يتحول الى وبالٍ بكلِ معنى الكلمة على نتنياهو والكيان برمته.