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إلغاء التعرفة الجمركية بين إيران وسوريا

إلغاء التعرفة الجمركية بين إيران وسوريا
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق الإيراني أن التعريفة التجارية على جميع السلع المتفق عليها بين إيران وسوريا وصلت إلى الصفر ويمكن للتجار تصدير واستيراد البضائع دون دفع هذه التعريفة الجمركية في الجمارك.

العالم - ايران

يتبع..

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إلغاء التعرفة الجمركية بين إيران وسوريا

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