الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد.. ثلاثة أعوام على إنفجار مرفأ بيروت ولا بوادر للحقيقة

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في قضية انفجار مرفأ بيروت 3 أعوام مرت على الكارثة، ولا تقدم واضحا في عملية الكشف عن حقيقة الانفجار الذي ذهب ضحيته أكثر من 7000 شخص بين قتيل وجريح، ودمر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وكلف خسائر مادية تفوق الـ15 مليار دولار. 

العالم - خاص بالعالم

منذ اللحظة الأولى للإنفجار الذي وقع في الرابع من آب اغسطس عام ألفين وعشرين، كان هناك قسم من اللبنانيين لم يتوقعوا الكشف عن حقيقة ما جرى في العنبر الثاني عشر في المرفأ.

موقف أثبت صوابيته بعد ثلاث سنوات، حيث التجاذبات السياسية والاتهامات بتسييس التحقيقات لاسيما بعدما تولى القاضي طارق البيطار التحقيق بالحادثة وعلامات الاستفهام التي أثيرت حول أدائه من أطراف كثيرة لاسيما أهالي الضحايا.

يضاف لهذه العوامل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان والذي يزداد سوءا مع انهيار العملة اللبنانية وغياب افق الحل في ظل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون.

المتابعون للوضع اللبناني يشيرون إلى ان هناك من يراهن على التهاء اللبنانيين بالوضع الاقتصادي الصعب لنسيان كارثة المرفأ، فيما يعمل آخرون على إضاعة ملف المرفأ في دهاليز ملفات كثيرة تفرض نفسها لاعبا قويا في الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد.

في المقابل هناك من يتمسك بضرورة وضع كل السيناريوهات على طاولة البحث عن الحقيقة، حيث يصر البعض على توجيه اصابع الاتهام الى مكون خاص بخلفيات معروفة ومرتبطة بدول غربية.

في ظل ذلك تبرز الدعوات لبحث كل السيناريوهات المحتملة لاسيما تلك التي تشير الى تورط طرف خارجي في الكارثة، تورط يرتبط باجندات تستهدف لبنان أمنيا في المقام الاول.

وسواء كانت كارثة المرفأ ناتجة عن انفجار غير مقصود أو تفجير متعمد، فإن انظار اللبنانيين بعد ثلاثة أعوام تترقب ملامح حقيقة تكشف خفايا وأبعاد وأهداف التسبب بكارثة لا يختلف اثنان على انها ستلقي بثقلها على البلاد لأعوام عديدة مقبلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الفصائل الفلسطينية: أحداث عين الحلوة" المأساوية خدمة للاحتلال الصهيوني

المقدح: توقيت اشتباكات 'عين الحلوة' مشبوه وربما المطلوب تفجير المخيمات

مساع متواصلة لتشكيل لجنة تحقيق باحداث مخيم 'عين الحلوة'

لبنان.. منصوري حاكما للمصرف المركزي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق

وزير النقل السوري يستكمل مع نظيره العراقي التعاون في مجال النقل البري

بانوراما.. الذكرى الثالثة لأنفجار مرفأ بيروت.. واوكرانيا تستهدف قاعدة روسية بالبحر الأسود

استوديو بيروت.. لبنان واسبوع الاستحقاقات الساخنة

بالفيديو.. شاهد.. ثلاثة أعوام على إنفجار مرفأ بيروت ولا بوادر للحقيقة

بالفيديو.. رفع حالة التأهب وحملات إعتقال بالقدس المحتلة مع تزايد عمليات المقاومة