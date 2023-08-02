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مناورات حرس الثورة الاسلامية ورسائل الإقتدار و السلام

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مناورات القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية، صباح اليوم الاربعاء استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف المحددة مسبقا حيث اصابت اهدافها بدقة.

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مناورات حرس الثورة الاسلامية ورسائل الإقتدار و السلام

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