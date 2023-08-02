اوكرانيا تتهم روسيا بقصف مخازن الحبوب.. شاهد ماذا قالت موسكو؟

واتهم كوبراكوف موسكو بقصف ميناء لتخزين وتصدير الحبوب في منطقة أوديسا، وهو المنفذ الذي تعول عليه كييف لتصدير المنتجات الزراعية بعد انهيار اتفاق لتصدير الحبوب. وقال كوبراكوف إن هجمات روسية بطائرات مسيرة أتلفت ما يصل إلى اربعين ألف طن من الحبوب كانت متجهة لدول أفريقية والصين.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت صوب ميناء 'إسماعيل' وهو ميناء رئيسي في دلتا نهر الدانوب تُنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

في المقابل، قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن روسيا شنت ثماني ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى تتواجد فيه قوات أجنبية مرتزقة الى جانب وحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.

تأتي هذه التطورات في وقت اكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.

وسمح الاتفاق الذي أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز 2022 بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، لكن انسحبت موسكو منه الشهر الماضي متهمة الغرب بعرقلة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.