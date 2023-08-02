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السفير الصيني: الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الأوكرانية

السفير الصيني: الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الأوكرانية
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أن الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلف دمر الاستقرار وغرس النزعة الانفصالية فيها على مدى 30 عاما.

العالم-اوروبا

ونقلت وكالة "تاس" عن الدبلوماسي الصيني قوله إن "التوسعات الخمسة في الشرق، أثرت بشكل خطير على نظام ما بعد الحرب الباردة ومسألة الأمن في أوروبا، وأصبحت السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الأوكرانية".

ويُذكر أن البنتاغون أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة مسلحة مع الصين.

ويعتقد الناتو أيضا أنه بحلول عام 2035، سيكون بحوزة الصين 1500 رأس حربي قادر على الوصول إلى دول الناتو والولايات المتحدة.

وانتقد سفير الصين في موسكو، تشانغ هانهوي، محاولات الغرب تلقين بلاده كيفية التصرف في موضوع الأزمة الأوكرانية.

وكان السفير الصيني قد صرح في أبريل الماضي أن دول الغرب ليست في وضع يسمح لها بإملاء ما يجب على الصين أن تفعله في هذا المجال.

وقال لصحيفة "إزفيستيا" إن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين، بل وهو لا يملك الحق والصلاحية في إلقاء المسؤولية عليها".

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