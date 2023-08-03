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فاو: أكثر من 20.3 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد + فيديو

الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

روما (العالم) 2023.08.03 - أفادت منظمة الأغذية والزراعة الأممية 'فاو' أن أكثر من 20 مليون شخص في السودان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ووصفت الوضع في البلاد بالحرج، مشيرة إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي لإنتاج ما يكفي من الغذاء.

العالم السودان

دخان المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يزيد طين الأوضاع الإنسانية بلة.. حيث أفادت الأمم المتحدة بتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة كشفت في تقرير لها أن أكثر من 20 مليون سوداني يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في أيار/مايو 2022 تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

المنظمة الأممية وصفت الوضع في السوداني بالحرج، خصوصا مع أكثر من ستة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.

كما أشارت فاو إلى أن الولايات الولايات الأكثر تضررا هي التي تعاني من النزاع النشط، بما فيها الخرطوم وكردفان ودارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد.

تقرير فاو أضاف أيضا أن العنف تسبب في نزوح نحو أربعة ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، مؤكدا تعرض البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية لأضرار جسيمة، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وشدد على أن اضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية فاقمت معاناة السكان في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وخلص التقرير إلى أن من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم، لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني.

وفي وقت سبق قالت المتحدثة باسم مفوضية الشؤون اللاجئين إن ما لدى المفوضية لا يتجاوز ربع الاحتياجات الإنسانية في السودان، مشيرة إلى وجود عقبات أمام تقديم المساعدات للمدنيين المتضررين جراء القتال، ووصفت الوضع في السودان بالمعقد للغاية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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