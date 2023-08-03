ضغوط النيجر تتزايد، ومحاكمات ترامب المتتالية

العالم - بانوراما

في محورنا الأول.. رفض رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تيابي العقوبات والتهديدات الأفريقية والغربية ضد بلاده وقال إن المجلس لن يخضع للتهديدات وإنه سيحمي البلاد ضد أي تدخل خارجي، هذا بينما خرجت تظاهرات حاشدة مؤيدة للمجلس واتهم المتظاهرون فرنسا بنهب ثروات بلادهم.. إلى ذلك أعلنت باريس انتهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من الرباط الباحث في الشؤون الدولية د.حسن نور اليقين.

وفي محورنا الثاني.. إستدعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات 'جنائية' لقلب نتائج انتخابات 2020.

وتشير لائحة الاتهام، الواقعة في 45 صفحة إلى وجود 'مشروع إجرامي' و'تقويض أسس الديمقراطية الأميركية' وهي اتهامات تعتبر غير مسبوقة في التاريخ الأميركي، خاصة أن ترامب كان حينها رئيسا في منصبه.

وبهذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من واشنطن الباحث في جامعة جورج واشنطن د.عاطف عبد الجواد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.