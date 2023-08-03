"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام

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ونشرت الإدارة التعليمية السعودية شريطا فيديو للقحطاني وهي تدرس في عمر الـ 110، مسجلة رغبتها في إكمال الدراسة ومحو الأمية، وتحقيق حلمها في التعليم معتبرة أن العمر مجرد "رقم".

وأعربت نوضاء القحطاني عن رضاها وشكرها للنظام السعودي ولقادته على الجهود المبذولة في محو الأمية.

ونقلت قناة العربية، مساء اليوم الخميس، عن محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن المعمرة أن "والدتي تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، وشاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن للحكومة هذه الفرصة".

ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة السعودية، خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مدينته، والتي تهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.