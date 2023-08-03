الخارجية الروسية: الغرب يمارس ضغوطا علنية على جورجيا بشأن حوارها مع روسيا

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وقال الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة "تاس"، معلقا على رد فعل الغرب على التقدم في العلاقات الروسية الجورجية، إن "الدول الغربية تمارس ضغوطا علنية على تبليسي. على الرغم من حقيقة أنه لا الرحلات الجوية ولا جميع المكونات الأخرى للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وجورجيا تنتهك أي أنظمة عقوبات قائمة".

وأضاف غونتشار: "نعتبر محاولات تطبيق عقوبات غير شرعية ضد روسيا خارج الحدود الإقليمية، تدخلا في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وعلاقاتها مع دول ثالثة".

وأشار إلى أن القيادة الروسية اتخذت قرارا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع جورجيا، وإدخال نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني هذا البلد "على أساس ضرورة تسهيل الاتصالات بين الشعبين الجورجي والروسي لتعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية بين موسكو وتبليسي".

وفي 10 مايو، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما ينص على إلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين اعتبارا من 15 مايو. وبموجب مرسوم آخر، ألغى الحظر المفروض على رحلات الخطوط الجوية الروسية وبيع الرحلات إلى جورجيا، الذي كان ساريا منذ عام 2019.

وبدأت شركة الطيران الروسية "أزيموت" رحلاتها اليومية اعتبارا من 19 مايو، فيما بدأت شركة الخطوط الجوية الجورجية الوطنية بتشغيل رحلات يومية منذ 20 مايو.