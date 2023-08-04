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الكرملين يعلق على"الوعود الأمريكية" بشأن اتفاق تصدير الحبوب

الكرملين يعلق على
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تثق في تعهد أمريكي بأن واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية، إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

العالم - روسيا

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للصحافيين، أمس الخميس: "في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا".

ووضعت روسيا شرطا للعودة لاتفاق الحبوب الذي انسحبت منه مؤخرا، في حين تبادلت بولندا وأوكرانيا استدعاء السفراء، وسط توتر أثارته تصريحات مسؤول بولندي بشأن واردات الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الكرملين قوله الثلاثاء الماضي إن روسيا مستعدة للعودة فوراً إلى اتفاقية تصدير الحبوب، لكن بعد استيفاء شروطها.

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.

ولا تطبق العقوبات الغربية على صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام عمليات الشحن.

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الكرملين يعلق على"الوعود الأمريكية" بشأن اتفاق تصدير الحبوب

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