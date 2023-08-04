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قلق دولي من تأثير الصراع على المدنيين في دارفور + فيديو

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أبدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، قلقا بالغا إثر تأثير القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على المدنيين في دارفور.

العالم - افريقيا

وذكرت البعثة في بيان "تعبر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن قلقها البالغ إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع، وقوات الجيش السودانية على المدنيين في منطقة دارفور".

وأضاف البيان "تدين يونيتامس بشدة الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة ولا سيما في محلية سِربا، على بعد 45 كيلومترا شمال الجنينة في غرب دارفور، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو/تموز الماضي، كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء حوادث مماثلة في نيالا بولاية جنوب دارفور، وزالنجي بولاية وسط دارفور".

وأعرب فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، عن قلقه من التقارير التي تشير إلى منع المدنيين من المغادرة إلى المناطق الآمنة، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وقال إن "هذه التقارير تذكرنا بانتهاكات تمت في الجنينة، غرب دارفور، في يونيو/حزيران الماضي".

وأضاف بيرتس "نحن نوثق جميع التجاوزات وأذكر أن هذه الأفعال البشعة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمدنيين وقد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لضمان سلامة وحماية جميع المدنيين.

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قلق دولي من تأثير الصراع على المدنيين في دارفور + فيديو

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