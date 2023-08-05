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العلاقات الزوجية بخطر.. السبب يكمن في الهواتف المحمولة!

العلاقات الزوجية بخطر.. السبب يكمن في الهواتف المحمولة!
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء تابعون لمعهد دراسات الأسرة في الولايات المتحدة على وجود علاقة بين زيادة استخدام الهواتف الذكية وتفاقم المشاكل الزوجية،

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فالانشغال بالهواتف الذكية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يمكن أن تؤدي إلى تحول الانتباه بعيدا عن شريك الحياة، وتقلل فرص التواصل والتفاعل مما يؤدي إلى تدهور العلاقة.

وأضاف الخبراء أن عملية التصفح المستمرة على الهواتف تتسبب في عدم التركيز على مشاعر الطرف الآخر أو احتياجاته العاطفية، مما يؤدي حدوث مشاكل كبيرة على أمور بسيطة.

وأكد الخبراء أنه يجب على الأزواج أن يتحدثوا معا بصراحة حول استخدام الهواتف وضرورة تخصيص وقت خاص للتفاعل الواقعي والاستمتاع بوقت جيد معا بعيدا عن التشتت التكنولوجي، من خلال تحقيق التوازن في استخدام الهواتف والتركيز على التواصل الحقيقي.

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