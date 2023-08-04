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الجهاد والقيادة العامة تؤكدان أهمية المقاومة في التصدي للمؤامرات

الجهاد والقيادة العامة تؤكدان أهمية المقاومة في التصدي للمؤامرات
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ونائبه د. محمد الهندي، مساء أمس الخميس في بيروت، وفد الجبهة الشعبية - القيادة العامة برئاسة أمينها العام الرفيق المناضل طلال ناجي.

العالم- فلسطين

وعقد لقاء استعرض مختلف المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية، وتقييم لقاء العلمين وما ترتيب عليه من نتائج.

وأشاد المجتمعون بتصاعد عمليات المقاومة في مواجهة الاحتلال، وتصدي المقاتلين الشجعان لاقتحامات جيش العدو في طولكرم ونابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، مؤكدين على أهمية استمرار المقاومة وأثرها في وقف المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

وأدان المجتمعون استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين بالضفة، التي تمثل خدمة للعدو واستمرارا للتنسيق الأمني .

وجرى التوافق على جملة من المواقف، كما اتفق على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار اللقاءات وتنسيق المواقف بين حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة.

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الجهاد والقيادة العامة تؤكدان أهمية المقاومة في التصدي للمؤامرات

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