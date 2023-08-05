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شاهد.. البحر الأسود ساحة حرب بين روسيا واوكرانيا

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

البحر الاسود ساحة حرب جديدة بين روسيا واوكرانيا، بعد الانسحاب الروسي من اتفاق تصدير الحبوب. 

العالم - خاص بالعالم

وفيما يبدو أنه تنفيذ للتهديدات باستهداف السفن المارة بالمنطقة في حال الاشتباه بأنها عسكرية. استهدف زورق أوكراني مسير ناقلة النفط الروسية إس.آي.جي في مضيق كيرتش.

هجوم اكد مركز التنسيق البحري الروسي أنه تسبب بثقب في الجانب الايمن من غرفة المحركات، دون وقوع اصابات بين افراد الطاقم. وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا لثلاث ساعات فقط، بعد الاعتقاد بأن اصوات الانفجارات الناجمة عن استهداف الناقلة مرتبطة بهجوم على الجسر.

وفيما توجهت قاطرتان لسحب الناقلة، وصفت مصادر اوكرانية الهجوم بأنه عملية خاصة.

وقال رئيس جهاز الامن الاوكراني إن ما يحدث للسفن الروسية وجسر القرم خطوة منطقية وفعالة تجاه العدو، معتبرا أنه على الروس مغادرة المياه الاقليمية لأوكرانيا اذا ارادوا وقف الهجمات ضدهم.

عملية تأتي بعد يوم من استهداف القوات الأوكرانية سفينة حربية روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية في البحر الأسود، ورغم تأكيد موسكو أنها افشلت هجوما بزوارق مسيرة على ميناء نوفوروسيسك، اكتفى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه الامتنان لجهاز امن الدولة لنقله المعركة الى روسيا.

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