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ترحيب إيراني سريلانكي بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

في مسار تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وکولومبو التقى وزير خارجية سريلانكا علي صبري مع نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات العلاقات الثنائية والمنطقة.

وقال عبداللهيان: "بالتأكيد فإن هذه الزيارة نقطة جديدة للعلاقات بين البلدين منها الاقتصادية والتجارية والسياسية وللبلدين إرادة لتوسيع جميعها، ومن الممكن رفع الكثير من الموانع في العلاقات بين ايران وسريلانكا. وبحثنا آخر أوضاع الوثائق الموقعة بين البلدين ومتابعتها".

بدوره أعرب وزير خارجية سريلانكا عن ارتياحه إزاء التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، وكذلك تواجد ومشارکة الشرکات الإيرانية في بعض مشاريع البنية التحتية في بلاده، مؤکدا على الإرادة السياسية للحکومة السريلانکية لتذليل العقبات أمام العلاقات الثنائية.

وقال علي صبري وزير الخارجية السريلانكي: "ايران لم تتأثر أبدا بالاستفزازات والحظر الذي فرض عليها وأحرزت تقدما في الشرق الأوسط، هي دولة عظيمة ذات حضارة عظيمة تربطها بنا علاقات طيبة. نحن نريد علاقات جيدة مع الشركات الايرانية لبناء روابط اقتصادية بين البلدين".

ترحيب ايراني سريلانكي بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الى جانب تعميق العلاقات في المجالات المختلفة بما فيها الخدمات الهندسية والفنية بين طهران وکولومبو.

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شاهد بالفيديو.. ترحيب إيراني سريلانكي بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين