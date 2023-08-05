شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل عملية إطلاق في قلب تل ابيب

العالم - مراسلون

وأضاف، أن رجال الامن الاسرائيلي الذين استهدفهم منفذ العملية هم حراس في بلدية تل أبيب وعندما طلبوا تفتيشه قام باطلاق النار عليهم حيث أصيب واحدا منهم باصابة خطيرة والاخرين باصابات متوسطة وطفيفة.

واوضح مراسل العالم أن منفذ العملية من بلدة رمانة قضاء جنين وينتمي الى كتيبة جنين وكان يحمل وصية جاء فيها ان العملية تاتي ردا على جرائم الاحتلال بحق اطفال جنين وكذلك ردا على جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين في رام الله.

وأشار مراسل العالم، ان الشاب الفلسطيني حسب وسائل الاعلام العبرية فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحليت بنيامين وسط تل ابيب، مشيرا الى أن العملية تمت بواسطة مسدس، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، وصفت حالة أحدهم بالميؤس منها.

وتابع: أن قوات الاحتلال فرضت طوقا حول منطقة الحادث، وبدأت بعمليات تفتيش تحسبا لوجود شركاء للشاب الفلسطيني.

هذا وقالت مصادر عبرية: "منفذ عملية تل أبيب، كان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية".

وأضافت : "منفذ عملية تل أبيب هو كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين".

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على ارباك الاحتلال، وتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.

وأكد أن “هذه العمليات هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية، وواصل سياسة الاعدام في الضفة عبر جيشه ومستوطنيه، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في مدينة القدس المحتلة”.