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مصادر أوروبية تعلن..

نتائج اولية لــمؤتمر دولي في جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية

نتائج اولية لــمؤتمر دولي في جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

انطلق اجتماع أمني دولي في مدينة جدة غربي السعودية، يوم أمس، لبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل عام ونصف العام.

العالم - السعودية

وأفادت مصادر أوروبية بأن المشاركين في المشاورات حول أوكرانيا في السعودية قرروا تشكيل مجموعات عمل لمناقشة نقاط "صيغة الرئيس فلاديمير زيلينسكي" لتسوية الأزمة.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن المصادر الأوروبية أن عددا من المشاركين في الاجتماع يعتقدون أن "احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي اتفاق سلام، فضلا عن سيادة ميثاق الأمم المتحدة".

وقالت المصادر الأوروبية إن "موعد اجتماع رؤساء الدول لم يتحدد بعد، لكنه قد يعقد قبل نهاية العام".

وتحتضن مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، في ظل غياب الجانب الروسي، حيث سيحضر الحدث ممثلون من أكثر من 30 دولة، من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول المشاركة في المشاورات ستكون ممثلة بشكل أساسي بمستشاري الأمن القومي، حيث أورد بيان نشرته الوكالة أن السعودية تأمل بأن تجد المحادثات المزمعة، طرقا لحل النزاع سلميا.

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مصادر أوروبية تعلن.. نتائج اولية لــمؤتمر دولي في جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية

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